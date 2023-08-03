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10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Cluj'u 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura adını yazdırdı.

1-1'in rövanşında temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

43'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti. Temilcimiz Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

Stambouli kullandığı serbest vuruşu Belhanda'ya çıkardı. Belhanda tek pasla içeri çevirdi, defansa çarpan top Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Ndiaye'nin şutu ağlara gitti ve mücadele bu skorla sona erdi.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

Temsilcimiz, Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. Eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Spor Haberler

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