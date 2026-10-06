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10 Ekim'de Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK hazırlıklarını sürdürdü

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10 Ekim'de Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlı ekip, günü gerçekleştirdiği antrenmanla geçirdi.

Teknik ekip yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Manisa FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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