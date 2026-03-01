Haberler

Haftanın Spor Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER LİG16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)BİRİNCİ LİG13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)13.

SÜPER LİG

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor- Gaziantep Fk (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor- Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

BİRİNCİ LİG

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

BASKETBOL

- FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

16.20 - A Erkek Milli Takımın Sırbistan karşılaşması öncesinde gerçekleştireceği antrenmanın son 10 dakikası basına açık olacak.

16.30 - Kaptan Cedi Osman, Başantrenör Ergin Ataman ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basına açıklama yapacak.

-Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

MOTOGP

Toprak Razgatlıoğlu Tayland Grand Prix'sinde yarışacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı