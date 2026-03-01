Haftanın Spor Programı
SÜPER LİG
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor- Gaziantep Fk (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor- Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
BİRİNCİ LİG
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)
BASKETBOL
- FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
16.20 - A Erkek Milli Takımın Sırbistan karşılaşması öncesinde gerçekleştireceği antrenmanın son 10 dakikası basına açık olacak.
16.30 - Kaptan Cedi Osman, Başantrenör Ergin Ataman ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basına açıklama yapacak.
-Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)
16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
MOTOGP
Toprak Razgatlıoğlu Tayland Grand Prix'sinde yarışacak