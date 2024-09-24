Üye Girişi
Haberler

1 ay önce futbolu bırakan Wojciech Szczesny, sahalara geri dönüyor! İşte yeni adresi

1 ay önce futbolu bırakan Wojciech Szczesny, sahalara geri dönüyor! İşte yeni adresi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından kaleci transferi yapmak için yoğun mesai harcayan Barcelona, bu yaz Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin temasa geçtiği Szczesny, serbest oyuncu statüsünde bulunduğu için transferin gerçekleşmesi durumunda takıma direkt katılabilecek.

Marc-Andre ter Stegen'insakatlanarak sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Barcelona'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

SZCZESNY HAMLESİ

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi, Ter Stegen'in sezonu kapatması sonrası bu yaz İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile temasa geçti. Serbest oyuncu statüsünde bulunduğu için transferin gerçekleşmesi durumunda Szczesny takıma direkt katılabilecek.

1 AY ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

34 yaşındaki eldiven, 1 ay önce futbolu bıraktığını açıklamıştı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

SZCZESNY'NİN KARİYERİ

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti. Polonyalı file bekçisi, kariyerinde 3 İtalya Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Community Shield ve 2 FA Cup kazanmayı başardı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Barcelona Barcelona Juventus Juventus Futbol Spor

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid Alaves maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Walsall Leicester City maçı CANLI izle! Walsall Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Chelsea Barrow maçı CANLI izle! Chelsea Barrow maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Como maçı CANLI izle! Atalanta Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });