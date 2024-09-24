1 ay önce futbolu bırakan Wojciech Szczesny, sahalara geri dönüyor! İşte yeni adresi

Marc-Andre ter Stegen'insakatlanarak sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Barcelona'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

SZCZESNY HAMLESİ

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi, Ter Stegen'in sezonu kapatması sonrası bu yaz İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile temasa geçti. Serbest oyuncu statüsünde bulunduğu için transferin gerçekleşmesi durumunda Szczesny takıma direkt katılabilecek.

1 AY ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

34 yaşındaki eldiven, 1 ay önce futbolu bıraktığını açıklamıştı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

SZCZESNY'NİN KARİYERİ

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti. Polonyalı file bekçisi, kariyerinde 3 İtalya Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Community Shield ve 2 FA Cup kazanmayı başardı.