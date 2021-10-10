Yarış öncesi İstiklal Marşı'nı seslendiren Göksel, performansıyla alkış topladı! Mest etti

Şarkıcı Göksel Demirpençe, İstanbul'daki dev yarış öncesi İstiklal Marşımızı okudu. Göksel'in performansı sporseverleri de mest etti. Sosyal medyada Göksel için yapılan olumlu yorumlar bir hayli fazlaydı. İstiklal Marşı'nda Göksel tercihi tartışma meydana getirmişti ancak usta sanatçı, görevinde başarılı bulundu.

İşte bazı yorumlar:

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