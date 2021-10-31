Yamaç paraşütü pilotları Kestane Dağı'nda buluştu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan yamaç paraşütü festivalinin 4'üncüsü, Kestane Dağı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden 90 paraşütçünün katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİMHAVK) Başkanı Celal Akbulut, 4'üncüsünü düzenledikleri yamaç paraşütü festivaline 70 pilot ilçe dışından, 25 pilot Simav'dan olmak üzere toplam 95 yamaç paraşütü pilotunun katıldığını ifade etti. Akbulut, "İlk gün çok renkli görüntülere sahneler oldu. Bugün hedef yarışması yapılacak ve kazanan pilotlara kupaları verilecek. Bin 760 rakımlı yeşillikler içindeki Kestane Dağı'nda yapılan festival, kestane hasadının olduğu zamana denk geldi. Türkiye'nin birçok yerinde takeoff var ancak, Simav'da, bin metrelik iki büyük takeoff ile yeni açılan 750 metrelik takeoff bulunuyor. Acemi pilotlarımızın bile iniş yapabildiği 17 dönümlük iniş alanımız bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı bir festival hazırlığı yapacağız. Bunların yanı sıra bir de teleferik projemiz var. Simav'ın cazibe merkezi olması için Kestane Dağı'na teleferiğin çok yakışacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Sevtap Altınay Çalbay, kestane dağından uçuşlara devam ettiğini belirterek, 4'üncüsü düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde, 90 katılımcı pilot ile çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Yamaç paraşütü pilotu Hakan Öztürk de, "Simav Kestane Dağı bin 760 metrelik takeofftan, kestanelerin hasat zamanında, kestane ağaçlarının üzerinden süzülerek Simav'a iniyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden gelen 90'a yakın güzide misafirimiz var. Onlar memnun olursa biz de çok mutlu olacağız" dedi.

Festivale İstanbul'dan katılan yamaç paraşütü pilotu İmran Karabulut, takeoff ve iniş alanıyla Simav'da çok güzel bir ortam olduğunu belirterek, tüm yamaç paraşütçülerini davet ettiğini ifade etti.

Yamaç paraşütü ile uçuşunu tamamlayan Fatih Ünlü, katılımcı pilotlara ev sahibi olarak teşekkür ettiğini ifade etti. Ünlü, "Gerekli destek verildiğinde, uluslararası organizasyonlar düzenlenebilir. Bu vesile ile adımızı tüm dünya duyurabiliriz. Simav'ın hem kalkış sahası hem de iniş sahası çok iyi. 17 dönümlük iniş sahamız, Türkiye'nin en geniş iniş sahasıdır" diye konuştu.

Hedefe iniş yarışmasında birinci olan Uşak pilotlarından Salim Gören, kestane dağından uçuşlarını gerçekleştirdiğini, birçok güzellikleri olan Simav'a bütün pilot arkadaşlarını davet ettiğini ifade etti.

Yamaç paraşütü ile uçuş ve paramotorla uçuş gösterilerinin ardından, hedefe iniş yarışmasında dereceye giren pilotlara kupa ve sertifika verildi. Şehirdeki tarihi ve turistik yerler, kent müzesi ve Eynal Kaplıcaları ile Gölcük Yaylası gezilerinden sonra festivalin sona ereceği bildirildi. - KÜTAHYA