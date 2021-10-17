Türkiye Kızak Federasyonu, yerel yönetimlerden

ERZURUM (AA) - Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, özellikle yerel yönetimlerden kızak pisti yapmalarını istedi.

Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası programı sebebiyle Erzurum'da bulunduklarını ve kızak pistlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Kızak branşının tekerlekli bölümlerinin de olduğunu ifade eden Tekcan, "Kızak olimpik bir spor dalı. İnşallah önce Türkiye'ye sonra Erzurum'a güzel müjdelerimiz olacak. Çünkü Türkiye'nin ikinci uluslararası kızak pisti şu anda Erzurum Konaklı'da yapılıyor ve kış aylarında da inşallah hizmete girecek. Dünyada sayılı pistlerden birisi Erzurum'da yapılıyor diyebiliriz. Bundan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

Tekcan, Erzurum ve Kars gibi soğuk memleketlerin yanı sıra, kayak merkezine sahip tüm yerlerin kızak faaliyetlerinde lokomotif konumda olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin her tarafında aktif sporcularının bulunduğunu dile getirdi.

"200'e yakın kulübümüz var"

Kızak dünya klasmanında önlerde olduklarını aktaran Tekcan, "Dünya klasmanında en son 5. sıradaydık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye şampiyonalarına 1,5 yıl ara verdik. Bu yıl faaliyetlerimize Erzurum'da Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası'yla başlıyoruz. Erzurum pistimiz hizmete girene kadar Kars Sarıkamış'ta, ardından Erzurum'da kızak şampiyonları yapacağız. Federasyon olarak çok sayıda lisanslı sporcumuz, 200'e yakın kulübümüz var. Sayıyı çoğaltmaya çalışıyoruz ve bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Tekcan, kızak branşını daha çok yaygınlaştırmak için pistlerin önem arz ettiğini vurgulayarak, "Tüm Türkiye'den, özellikle yerel yönetimler ve kayak pisti olan merkezlerden, Erzurum ve Sarıkamış belediyeleri gibi kızak pisti yapmalarını rica ediyoruz. Ne kadar çok pist yapılırsa, o kadar çok sporcu yetişir. Bu da Türk kızağının dünyada önemli bir yere gelmesi demek. Türkiye'de kayağa gidenlerin yüzde 50'si kızağa da gidiyor ama olimpik ve profesyonel anlamda sayıyı çoğaltmamız için pist konusunda biraz daha aktif hale gelmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kızaklarımızı Türkiye'de üretmeye başladık"

Önceden kızakları yurt dışından bin 500 avro ödeyerek aldıklarını, kargo ve gümrük masraflarıyla birlikte bu bedelin 2 bin avroyu geçtiğini anlatan Tekcan, federasyon desteğiyle kar kızaklarını artık yurt içinde bin 300 liraya mal ettiklerini kaydetti.

Olimpik kızak olan tekerlekli kızakları da yurt dışından 7 bin avroya temin ettiklerini vurgulayan Tekcan, "Kızaklarımızı Türkiye'de üretmeye başladık. Böylece dövizimiz yurt dışına gitmiyor. Türk insanımız kızağı yaptı ve 3. denemede uluslararası federasyona kabul ettirdi. Bu bizim için en büyük gurur kaynağı. Olimpik kızak olan tekerlekli kızağı da Türkiye'de daha düşük maliyetle üretmek için çalışmalara başladık. Yakında bunun müjdesini de vereceğiz." şeklinde konuştu.

Tekcan, Türkiye'de dişbudak ağacından ürettikleri kızakların 80 kilometre hızda gidebildiğini, hem kalite hem de fiyat avantajı sayesinde Almanya'dan da talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, Türkiye Kızak Federasyonu Tokat İl Temsilcisi de olan kızak üreticisi Yıldıray Baş ise, "Hedefimiz tekerlekli kızağı da yapıp, ülkemize kazandırmak. Yakında ülkemizi ve federasyonumuzu yurt dışından tekerlekli kızak almaktan kurtaracağız. İnşallah bir dahaki yarışlara yerli kızaklarımızla katılmış oluruz." açıklamasını yaptı.