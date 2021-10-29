Trabzonspor'un 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı

Ahmet Ağaoğlu : Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir

" Türkiye'de değil Avrupa'da bile eşi benzeri olmayan bir altyapı tesisi kurduk"

Kulübün borcu 1 milyar 346 milyon tl

Selçuk BAŞAR/ TRABZON,- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Trabzonspor şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır dedik ve oradayız" dedi.

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun ekonomik durumuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama da yapıldı. Mahmut Ören'in okuduğu denetleme kurulu raporuna göre, kulübün borcunun 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kısa vadeli borcunun 403 milyon 882 bin TL, uzun vadeli borcunun ise 1 milyar 283 milyon TL olduğu, kısa vadeli gelirlerin düşmesinin ardından kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.