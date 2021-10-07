Son 7 sezonun en az gol yiyen Trabzonspor'u

TRABZON (DHA) - Süper Lig'de ilk 8 hafta itibariyle en çok gol atan takımlardan biri olan ve son yılların en golcü başlangıçlarından birine imza atan Trabzon spor, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi dönemini geçiriyor.

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu noktada 8'inci hafta itibariyle zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hücum hattının yanı sıra savunma hattında da son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza atıyor. İlk 8 hafta itibariyle ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililer, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.

Eğitimci Küskün, yenilenen ve tartışmalara sebebiyet veren kuralları videolu olarak anlatırken, merak edilen sorulara da cevap verdi. El ve kolların kural dışı kullanılması, ofsayt kuralları, avantaj uygulamaları, elle oynama, mücadele ve itirazlarla ilgili sunumların görüntüler eşliğinde anlatıldığı seminer sonrasında TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, katkılarından dolayı Şeref Küskün'e plaket takdim etti.