Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 üstünlük ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atağında Mustafa'nın ara pasında savunmadan dönen topla buluşan Adem'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Emrah'ın ceza sahasına yaptığı ortada defansta Sadık araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ev sahibinin atağında arkaya atılan topla buluşan Tetteh'in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Adem kalecinin önde olduğunu görünce topu aşırtma yaparak kaleye gönderdi ancak başarılı olamadı.

25. dakikada orta yuvarlakta topu kapan Ndong sol çapraza koşan Mounir'e pasını verdi. Topu alarak ceza alanına giren Mounir, karşı karşıya kaldığı kaleci Lung'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada yine soldan atağa çıkan yeni Malatyaspor'da Mounir'in ceza sahası önüne yaptığı ortada şık bir çalımla defansı geçen Adem Büyük karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada Kayserispor'da Emrah'ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu alan Onur'un bekletmeden arka direğe yaptığı pasa hiçbir takım arkadaşı çıkamayınca ev sahibi takım için tehlike uzaklaştı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Sadık xx, Wallace xx, Haddadi xx, Ndong xx, Aabid xx, Mustafa xx, Mounir xxx, Adem xxx, Tetteh xx,

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Awuku, Mert, Muhammed, Mallan, Nshimirimana, Nshimirimana, Mert Miraç, H. Osman, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini x, Uğur x, Kolovetsios x, Carole x, Emrah xx, Attamah x, Gustavo x, Thiam x, Gökhan x

Yedekler: B. Bayazit, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Miguel Cardoso, O. Kemen, Carlos, İbrahim, Mustafa Pektemek, Emre, M. Gavranovi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mounir (dk. 25), Adem (dk.36) (Y. Malatyaspor)

(Cahit Özçelik - Numan Güder - Erdal Akbuğa/ İHA)