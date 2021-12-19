Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur'un şutu üst direkten döndü.

13. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan'ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.

45. dakikada Furkan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xx, Carole xx, İlhan xx (Gökhan dk. 31 xx), İbrahim xxx, Thıam xx, Onur xx, Gustavo xxx

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Emre Demir, Uğur, Mario, Mane, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep Fk : Günay xxx, Dijilobodji xx, Furkan xx, Toşca xxx, Kenan xx, Halil İbrahim xx, Messaoudi xxx, Doğan xx, Vitor xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx

Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Oğuz, Mirza, Hamza, Merkel, Enver, Berke, Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kart: Gökhan (Kayserispor) - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor'da büyük kriz! Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler

Yeni Malatyaspor'da büyük kriz! Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler

 Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

 Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title