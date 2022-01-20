Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizeapor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Bünyamin'den aldığı topla ceza sahasına giren Deniz Hümmet, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kara takılarak hız kaybetti ve savunma topu kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanattan Deniz Hümmet'in ortasında Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Doğukan'ın vuruşunda kaleci Tarık'tan sekerek çizgiye yakın bir yerde çamura saplanan topu Wright ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gerçekleştirdiği VAR incelemesinin ardın Poli'nini ceza sahasının içerisinde Selim Ay'a yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Pohjanpalo topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Esat Sancaktar xx

Çaykur Rizespor: Tarık x, Gökhan Gönül xx, Selim xxx, Cemali xx, Boldrin xx, Sabo xx, Baiano xx, Alper xx, Deniz xx, Pohjanpalo xxx

Yedekler: Zafer, Djokovic, Boyd, Ronaldo, Dabo, Yusuf, Seyfettin, Alberk, Umar, Bolasie

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin xx, Güray xx, Kudriashov xx, Edinaldo xx, Veysel xx, Bünyamin xx, Doğukan xx, Riberio xx, Poli xx, Ghacha xx, Wright xx

Yedekler: Mehmet, Bahadır, Eren, Nuri, Mehmedi, Crivelli, Martins, Erkan, Gökdeniz, Hakan

Teknik Direktör: Alfons Fransciscus Groenendijk

Goller: Pohjanpalo (dk. 45 pen.) (Çaykur Rizespor), Wright (dk. 35) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Fabricio Baiano (Çaykur Rizespor), Poli (Antalyaspor)

(Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş – Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)