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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Denizlispor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Denizlispor'u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada ceza sahası dışında topu alan Sedat'ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Sedat'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Sedat'ın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahası içinde topu alan Onat'ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Anıl Usta xx

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Tayfun xx, Bardhi xxx (Diack dk. 88 ?), Sedat xx (Onat Kutay dk. 88 x), Selçuk xx (Ahmet dk. 68 xxx), Rotman xx, Safa xx (Rahmi dk. 74 xxx)

Yedekler: Angeler, Gökhan, Muhammed, İbrahim, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Oğuz xx, Erdal xx, Gökhan xx, Muhammed xx, İlhan xx (Mustafa dk. 60 xx), Mayi xx, Djedje xx (Onazi dk. 72 xx), Aissati xx, Ömer xx (Darri dk. 60 xx)

Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Schwechlen, Muhammed, Muğdat

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Goller: Bardhi (dk. 84), Rahmi (dk. 87), Ahmet (dk. 90+3) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Oğuz (Denizlispor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Denizlispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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