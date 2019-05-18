Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 6

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantepspor'a 6-1 mağlup oldu. Kırmızı-mavili ekip topladığı sıfır puan ile 1. lige veda ederken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'u garantileyen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ara pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu. 0-1

10. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz'un Arif'e yaptığı faul sonrası orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada topun başına geçen Arif Bostancı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1

13. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon'ın röveşatasında topu ağlarla buluştu. 1-2

28. dakikada Erhan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 1-3

55. dakikada Kenan'ın kullandığı korner atışından topa iyi yükselen Yalçın'ın vuruşunda kaleci Ferhat'tan dönen topu tamamlayan Segbefia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4

59. dakikada Gökhan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kenan topu kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-5

75. dakikada gelişen atakta Del Valle'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan topu ağlara gönderdi. 1-6

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cemal Alpay xx, Hakan Karabalcık xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat x, Berk x, Sezer Gündüz x, Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz x, Berk x, Doğukan Toksöz x, Cihan Aydın x, Fatih Kızılay x (Muhammed dk. 83 x), Oğuz Eken x (Toykan dk. 63 x), Batuhan Kurt x, Arif Bostancı xx (Tuğrul dk. 76 x)

Yedekler: Halit, Ali Kemal, Berkay

Teknik Direktör: İlhan Özer

Gazişehir Gaziantespor: Günay xx, Uğur xx, Oğuz Ceylan xx,Yalçın xx, Bjarnason xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, Oğulcan xx (Kenan dk. 46 xx), Segbefia xx, Erhan xx (Del Valle dk. 61 xx), Poepon xx (Moussa Sow dk. 65 xx)

Yedekler: Nihat, Ahmet, Noguerira, Kerim

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Arif Bostancı (dk. 10 pen.) (Karabükspor), Erhan (dk. 8), Poepon (dk. 12), Uğur (dk. 27), Segbefia (dk. 55), Kenan (dk. 59), Gökhan (dk. 75) (Gazişehir) - KARABÜK

Kaynak: İHA