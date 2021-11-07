Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Adanaspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adanaspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adanaspor 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Adanaspor atağında Ozegoic'in ceza sahasında Samet Ali'ye verdiği pası Samet Ali'nin de Bruns'a attığı pas kale direğinin üzerinde auta attı.

9. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan'ın ceza sahası içine ortalığı topa Ozegovic'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

24. dakikada gelişen Adanaspor atağında Fıratcan'ın ortasına Samedali kafa ile ceza sahası içine ortaladı boş durumda Ozegovis kaleyi göremedi.

38. dakikada Celil'in düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı yine Celil Yüksel kullandı ve top ağlarla buluştu. 0-1

52. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Erdem'in sağ kanattan getirdiği topa Roman Bezjak'ın şutunu Adanaspor defansı kornere atarak, tehlikeyi önledi.

61. dakikada kazanılan serbest vuruşu Adanaspor'da Celil Yüksel kullandı, ceza sahası içinde topla buluşan Samed Ali topu kafa ile ağlara gönderdi. 0-2

84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Cemal'in pası ile ceza sahasına giren Roman Bezjak kaleci Karacic'in yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Erkan Akbulut xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Doğa İşeri xx (Cemal Kızılateş dk. 46 x, Abdulkadir Özgen xx (Anıl Taşdemir dk. 46) xx, Roman Bezjak xx, Abraham Nwanko xx, Oltıon Bilallı xx, Batuhan İşçiler xx, İbrahim Halil Çolak xx, Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Muhammed Ali Doğan, Cedric Kore, Mahatma Otoo, Hüseyin Karabey, Foxı Ketheovama

Teknik sorumlu: İsmet Kamak

Adanaspor: Goran Karacic xx, Muhammed Ömer Çakı xx (İsmail Erdoğan dk. 60) x, Celil Yüksel xxx, Youssef Benasser xx (Samuel Tettteh dk. 72 x), Ognjen Ozegovic xxx (Cem Özdemir dk. 85 ?), İsaac Donkor xx, Samed Ali Kaya xx (Ahmethan Köse dk. 85 ?), Thomas Bruns xx, Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazgılı xx, Fıratcan Üzüm xx (Rüştü Hanlı dk. 72 x)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, İbrahim Aksu

Teknik sorumlu: Sait Karafırtanınalar

Goller: Celil Yüksel (dk. 38), Samet Ali Kaya (dk. 61) (Adanaspor), Roman Bezjak (dk. 84) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Roman Bezjak, Cumali Bişi, Erdem Gökçe (Balıkesirspor) - BALIKESİR