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Tokat Belediye Plevne'de moraller bozuk

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Tokat Belediye Plevne'de moraller bozuk

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Sorgun Belediyespor'a 3-2 yenilen Tokat Belediye Plevne'de alınan sonucun üzüntüsü yaşanıyor.

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Sorgun Belediyespor'a 3-2 yenilen Tokat Belediye Plevne'de alınan sonucun üzüntüsü yaşanıyor.

Tokat Belediye Plevne Başantrenör İlker Altan, dün oynanan maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, Sorgun Belediyespor karşısında iyi başlayamadıklarını dile getirdi.

Oyuna sonradan ortak olduklarını aktaran Altan, "Maçta 2-0 geriye düştük ve sonrasında skoru 2-2'ye getirdik. Son seti 15-12, maçı da 3-2 kaybettik. Sorgun Belediyespor ile evimizde oynadığımız maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedef maçlarımızdan biriydi. Gönül isterdi ki bizi destekleyen seyircilerimize galibiyet armağan edelim fakat olmadı. İnişli çıkışlı bir performans gösterdik. İyi oynadığımız kısımları arttırmamız lazım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çarşamba günü sezonun ikinci maçına çıkacaklarını belirten Altan, "Genç bir takımız ve enerjimiz yüksek. Sahada doğru işler yapmamız gerekiyor. Lig uzun bir yol. Önümüzde çok maç var. Fikstür sıkışık. Üzülmek için de sevinmek için de çok zamanımız yok. Hemen toparlanıp bir sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Ligin güçlü takımlarından Arkas Spor'a gideceğiz. Oyunumuzu iyileştirmek ve performansımızı artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Tokat Belediye Plevne'de moraller bozuk - Haberler Spor
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