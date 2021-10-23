TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3 - Haberler Spor
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

AYDIN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yakup Özhan xx, Anıl Küçükkaraca xx, Sinan Bilen xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Kerem Hakan Vapurluoğlu x, Yakup Demir x (Berat Çetinkaya dk. 45 x), İsmet Kavuştu x, Barış Gök x, Fatih Somuncu x, Oktay Aydin x (Kubilay Akyüz dk. 66 x), Emrah Tacir x, Güney Tutcuoğlu x (Selim Kayacı dk. 54 x (Mehmet Şirin Soydan dk. 90+2 ?), Furkan İnce x (Baran Basut dk. 46 x), Hamza Küçükköylü x

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Gökhan Çetinus xxx (Hakan Can Çimen dk. 35 xxx), Uğur Bulut xxx, Yasin Elmas xxx, Alpay Koçaklı xxx (Abdullah Topkara dk. 80 ?), Ozan Kılıçoğlu xxx (Oğuzhan Bozkurt dk. 80 ?), Sinan Özkan xxx (Mustafa Aydın dk. 69 x), Eşref Korkmazoğlu xxx, Yücel Candemir xxx, Enes Yılmaz xxx, Barış Sağır xxx (Muhammed Furkan Işık dk. 80 ?)

Goller: Hakan Can Çimen (dk. 37), Alpay Koçaklı (dk.49), Mustafa Aydın (dk. 79) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Oktay Aydın, Barış Gök (Vanspor FK), Alpay Koçaklı, Yücel Candemir (Sivas Belediyespor) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 Sivas Belediyespor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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