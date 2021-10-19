Süper Lig'de 9'uncu haftanın ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - -Haftanın olayı: Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğe yükseldi

- Emre Belözoğlu'nun Başakşehir kariyeri galibiyetle başladı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 9'uncu hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 34 gol atılırken 3.4 ortalaması yakalandı.

Çaykur Rizespor'da ligin 6'ncı haftasında alınan Altay mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinin galibiyet hasretine son veremedi. Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son olarak Karadeniz derbisinde deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. 9 haftanın ardından aldığı 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin galibiyet alamayan tek takımı durumunda bulunan Rizespor, ligin 10'uncu haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.