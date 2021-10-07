Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan FIFA'nın son versiyonu Fıfa 22 çıktı. Beşiktaş'ın bel kemiği olan Josef De Souza'nın oyuna dahil edilmemesi ise büyük şaşkınlık yarattı. Durumu fark eden Brezilyalı futbolcu, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

"SANIRIM BİRİNİ UNUTMUŞSUNUZ"

Josef de Souza, FIFA'nın yapımcı şirketi EA Sports'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim? Siz de sorun, Josef nerede?" ifadelerini kullandı ve özel hazırladığı bir videoya yer verdi. Twitter'da birçok insanın paylaşım yapması sonrası "Josef nerede?" başlığı gündemin zirvesine oturdu.

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