Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas

Hamilton ve Sainz'dan hızlı yükseliş

Perez ile Hamilton arasında dev mücadele

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas oldu. Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı ilk sıradan start alan Bottas, yarış boyunca hata yapmadı ve damalı bayrağı geçen ilk pilot oldu.

3- McLaren: 240 Puan