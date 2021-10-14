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Sökespor'un yeni sezon fikstürü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sökespor'un yeni sezon fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan Sökespor'un 2021-2022 futbol sezonu fikstürü belli oldu.

MUĞLA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan Sökespor'un 2021-2022 futbol sezonu fikstürü belli oldu.

9. Bölge 3. Grup'ta Aydın'dan 5, Muğla'dan 2, İzmir'den 2 olmak üzere toplam 9 takım yer alıyor. Aydın Yıldızspor, Muğlaspor, Efeler 09, Yatağanspor, Bornova Yeşilovaspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çine Madranspor, Kemalpaşaspor ve Alaçatıspor'un yer aldığı grupta maçlar 18 hafta sürecek.

Sökespor ilk maçını 31 Ekim tarihinde kendi evinde Aydın Yıldızspor ile oynayacak.

Tamer Makaraç'ın Başkanlığı'nda yeni yönetimini oluşturan Sökespor, yeni sezonda yeni teknik direktörü Metin Altınay ve yaptığı transferleri ile oldukça iddialı. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç; "İnşallah o sene bu sene olacak ve 3.'ncü lige çıkıp o kupayı Sökeli hemşerilerimize armağan edeceğiz. Bu sezon tüm Sökelilerin takımımıza desteklerini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

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