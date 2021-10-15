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Skandal görüntüler paylaşıldı! Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu

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Otelin ücretinin ödenmemesi nedeniyle kapının önüne koyulan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kadınlar U20 Milli Takımı'nın sokakta uyuduğu görüntüler, FIFPro Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. FIFA yetkilisi eski futbolcu Herita Ilunga da futbolcuların sokakta antrenman yaptığı görüntüleri hesabından paylaşırken, "Kosta Rika'daki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar" dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

FIFA'NIN KADIN FUTBOLUNA YÖNELİK YATIRIMLARININ NEREYE GİTTİĞİ SORGULANDI

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.

Skandal görüntüler paylaşıldı! Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu

"KOSTA RİKA'DAKİ 2022 DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan bir diğer FIFA yetkilisi eski futbolcu Herita Ilunga da futbolcuların sokaktaki antrenman görüntülerini servis etti. Ilunga, "Kosta Rika'daki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar" notunu düştü ve federasyona çağrıda bulundu.

Skandal görüntüler paylaşıldı! Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu

Skandal görüntüler paylaşıldı! Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
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