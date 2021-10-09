'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak - Haberler Spor
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"Sergen'e şaka yapmıştım" demişti! Kuntz'un Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'da ilk sınavını veren Alman hoca Stefan Kuntz, karşılaşma sonu 'kaleci' tartışmalarını alevlendirecek ifadeler kullandı. Kuntz, "Kaleyi Fenerbahçeli kaleciye teslim etseydim, herkes memnun olurdu. Ama kalecimiz (Uğurcan) bu şansı hak ediyordu. Kolaya kaçmadım" diyerek ilk maçından büyük tepki çekti. Kuntz, "Sergen'i hoca olarak görünce kahkaha attım" açıklamasıyla tepki çekmiş ardından "Basit bir espriydi, ona büyük saygım var" ifadelerini kullanmıştı.

Stefan Kuntz, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır tartışmalarını körükleyecek ifadeler kullandı. Alman hoca maç sonunda Altay Bayındır'ı oynatmanın, daha az tepki çekecek bir karar olduğunu söyledi, yer yerinden oynadı. Sosyal medyada Kuntz'un da 'Takım siyaseti' polemiklerine dahil olduğu yorumları yapıldı.

"KOLAYA KAÇMADIM"

Kuntz'un özellikle, "Kolaya kaçmadım" ifadesi büyük tepki çekti.

İşte sosyal medya yorumları:

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

'Sergen'e şaka yapmıştım' demişti! Kuntz'un maç sonu Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

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