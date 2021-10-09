"Sergen'e şaka yapmıştım" demişti! Kuntz'un Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak

Stefan Kuntz, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır tartışmalarını körükleyecek ifadeler kullandı. Alman hoca maç sonunda Altay Bayındır'ı oynatmanın, daha az tepki çekecek bir karar olduğunu söyledi, yer yerinden oynadı. Sosyal medyada Kuntz'un da 'Takım siyaseti' polemiklerine dahil olduğu yorumları yapıldı.

"KOLAYA KAÇMADIM"

Kuntz'un özellikle, "Kolaya kaçmadım" ifadesi büyük tepki çekti.

İşte sosyal medya yorumları:

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