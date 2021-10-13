Romanya karıştı! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıda

Galatasaray'ın Morutan transferiyle ilgili Romanya'da sarsıcı bir gelişme yaşandı. Oyuncunun haklarını yüzde 9'unu elinde bulunduran Botosani, şu ana kadar ödeme alamadıkları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti.

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilgili Romanya'da sarsıcı bir durum yaşandı. AsistAnaliz'in aktardığı habere göre; Oyuncunun haklarının yüzde 9'unu elinde bulunduran FC Botosani, Steaua Bükreş'ten şu ana dek kendilerine ödeme yapılmadığı için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayette bulunduğunu duyurdu. Kulübün sahibi Valeriu Iftime ve başkanı Valeriu Argaseala, konuyla ilgili olarak Pro Sport kanalına açıklamalar yaptı.

"ŞİMDİ NEDEN SUSUYOR"

Valeriu Iftime, "Gigi Becali'nin işi düştüğü zaman beni nasıl arayacağını bildiğini fark ettim ama şimdi ödeyecek bir şeyi varken susuyor ve hiçbir işaret vermiyor. Bu, size normal geliyor mu? Zaten kötü niyetli olduğunu düşünüyorum ve başkanımız Catalin Anton ne yapması gerektiğini biliyor. Size daha fazla detay vermesi için onunla konuşun. Bizden haber siz gelişmeler yaşandı transferde. Onlarla dostane şekilde uzlaşamadık" açıklamasını yaptı.

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