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Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

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Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ANTALYA (İHA) - Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şampiyonaya Antalyaspor Ritmik Jimnastik Takımı da katıldı. Şampiyonanın ilk gününde gençler kategorisinde Yasemin Akhun 1'inci oldu. 27 Eylül tarihindeki ikinci günde ise Yıldızlar kategorisinde Alisa Akhun 2'nci, Miray Sarı 4'üncü oldu. Grup Seri Yarışmaları Minikler Kategorisi Kulüp Sıralamasında 2'nci olan Antalyaspor'da Mira Pir, İdil Miray Kılınçay, Derya Sargın, Asya Keskin, Özüm Bayarlar yer aldı.

Çember Grup Birinciliği Yarışmaları'nda 1'inci olan Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Alisia Özek, Ceyda Alp, Zeynep Alan, Nihal Yenidünya ve Asya Yüksek'ten oluştu. 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Minikler Bireysel Serbest Top Yarışmaları'nda Elis Sertel 5'inci, Jasmin Kotil 6'ncı olurken kulüp sıralamasında 3'üncülük elde edildi. Antalyaspor'u bu kategoride Asya Keskin, Jasmin Kotil, İdil Miray Kılınçay, Elis Sertel ve Alya Göçer temsil etti. 3 Ekim Pazar günü ise Küçükler Bireysel Yarışmaları'nda Ceyda Alp 3'üncü olurken Ceyda Alp, Nihal Yenidünya, Ayse Melek Alıp, Alisia Özek ve Zeynep Alan'dan oluşan Antalyaspor üçünücülük kürsüsünde yer aldı. - ANTALYA

Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı - Haberler Spor
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