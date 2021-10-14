Özcan Bizati: 'Önde oynamak, baskı kurmak istiyoruz' - Haberler Spor
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Özcan Bizati: "Önde oynamak, baskı kurmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Özcan Bizati:

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Önde oynamak ve baskı kurmak istiyoruz. Sezon başında olsak kolaydı, ama şimdi 2-3 haftaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Yine de iyi durumdayız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, TFF 1. Lig'in 9. Haftasında Pazar akşamı Boluspor'la oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Milli ara oyun formatını oturtmak açısında önemli bir zamandı. Belli bir oyun formatını oturttuk. Ama henüz tam olmadı. Hükmeden bir oyun oynamak istiyoruz. 2-3 haftaya daha ihtiyacımız var ama iyi yoldayız. Boluspor maçına gelecek olursa, biz her mücadeleye maç maç bakıyoruz. Boluspor maçı da dahil her maçta 3 puan vardır. Cepte diye düşünmemek lazım. Puanları almak için elimizden geleni yapacağız."

"Zalazar, Luka Capan, Cüneyt Köz ve Furkan"

Taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Özcan Bizati, "Taraftarımız doğru yapılanları desteklesin yanlışı desteklemesin. Ben herkesi maçlara davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bireysel performansın değil takım performansının önemli olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bireysel performanslarda durmamak lazım. Defans hattında Zalazar, Luka Capan, Cüneyt Köz, Furkan için de geçerli. Kim daha iyiyse o oynayacak. Orta saha da forvette de öyle. Yakışanı oynamak lazım. Takım performansı önemli. Önde oynamak ve baskı kurmak istiyoruz. Sezon başında olsaydık çok kolaydı. Ama bu süreçte oturtmak güç. Yine de iyi durumdayız. Futbolcuların katkıları da çok önemli. Sürece katkıda bulunan oyuncular bizle olacak, olmayanlar olmayacak" dedi.

"Bu yıl 10-12 takım şampiyonluğa oynuyor"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, zor bir ligde mücadele ettiklerini belirterek dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Tecrübeli teknik adam, öncelikle Kocaeli kampındaki geçirdikleri zamanla ilgili, "Biz boş zamanlarımızda da bir arada olmak istedik. Antrenman dışında da futbolcuların bir arada olması lazım. Oyuncular şarkılar söyledi. Öncesinde şarkı söylemeye gidiyoruz desek oraya eğlenmeye, geziye mi gidiyorsunuz denirdi. Bunlar olması gereken şeyler. Normal hayatta da olması gereken aktiviteler" şeklinde konuştu. Bizati, ardından ligin seviyesi ile ilgili şunları söyledi: "Lig zor bir lig. Hele bu yıl 10-12 takım şampiyonluğa oynuyor. Transferlerini de ona göre yaptığı bir lig. Önceki sezonlara baktığımızda seviyesi artmış durumda. Mücadele etmek zorundasınız. Oyun kaliteniz ne kadar iyi olursa olsun, ben çok iyi oyuncuyum deseniz bile mücadele etmeniz lazım. Yoksa mücadele etmezseniz puan alamazsınız."

"İsmail Yüksek oynar, İsmail Çokçalış 1 ay sonra"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, sakatlığı devam eden futbolcularla ilgili detaylı bilgi verdi. Bizati şunları söyledi: "İsmail Yüksek'in Boluspor maçında oynama ihtimal var. İsmail Çokçalış'ın henüz 1 aya ihtiyacı var. Sakatlığıyla ilgili problem kalmadı ama sürece ihtiyacı var. Erhan Erentürk'ün durumu maç saatinde belli olacak. O dakikaya kadar oynayacakmış gibi hazırlıyoruz." - BURSA

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Haber: Özcan Bizati: 'Önde oynamak, baskı kurmak istiyoruz' - Haberler Spor
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