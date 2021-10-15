SAMSUN (İHA) - - Olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu

SAMSUN - Samsun'da düzenlenecek Avrupa Goalball Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu.

2020 Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Goalballl Kadın Milli Takımı 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Goalball Şampiyonası için hazırlık kampını Tekkeköy'de bulunan Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda sürdürüyor. 9 Ekim'de Samsun'da toplanan Goalball Kadın Milli Takımı, Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu eşliğinde günde çift antrenman yaparak çalışmalara başladı. 16 farklı ülkenin takımlarının katılacağı Avrupa şampiyonasına iddialı hazırlanan milli takımın hedefi Avrupa şampiyonu olmak.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyleyen Kadın Goalball Milli Takım Kaptanı Sevda Altınoluk, "Gerçekten paralimpik şampiyonluğundan sonra iyi bir çalışma geçireceğiz şimdi. Rakiplerimiz yine zor. Yine güçlü rakiplerimiz var. Biz çok iyi bir takımız. Bunu da aşacağız ve şampiyon olarak ülkemize bunu da getireceğimiz inanıyorum. Gerçekten önceliğim şampiyonluk getirmektir. Bu görme engellilere özel bir branş olduğu için görme engellilere bu spora teşvik edebilirim. Paralimpik oyunlarında ülkemiz televizyondan izleyerek bu sporu tanıdılar. Gerçekten çok sevdiklerini gördük" dedi.

"Burada da altın madalya alacağını bekliyorum"

Turnuvada iddialı olduklarını belirten Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Samsun'da 1-13 Kasım tarihleri arasında Avrupa Goalball Şampiyonası yapılacak. 16 ülkeden 20 takım katılacak. Önemli ve resmi bir turnuvadır. Bu turnuvada Kadın goalball takımımızdan özellikle çok iddialıyız. Sizin de bildiğiniz üzere takımımız 2020 paralimpik oyunlarında altın madalya aldı. Burada da altın madalya alacağını bekliyorum. Erkek milli takımımızdan da madalya almasını bekliyorum" dedi.

"Hazırlıklar sürüyor"

Avrupa şampiyonası için hazırlıkların tüm hızıyla yapıldığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şu an biz sayın valimizin talimatlarıyla beraber hazırlıklarımızı tüm hızıyla yapmaya başladık. 1-13 Kasım'a Yaşardoğu bizim müsabaka ana salonumuz. Bahattin Ekinci Antrenman Salonudur. 2020 olimpiyatlarında altın madalya sahibi olan bayan goalball ekibi şuan burada. İnşallah Avrupa şampiyonasında bir altın madalya daha kazanacaklar. Erkek takımımızdan da güzel bir madalya bekliyoruz. Samsun için bir kazançtır. Avrupa'dan 16 takım burada olacak. Goalball noktasında ülkemize altın madalya Samsun'dan getirmek bir onur olur" diye konuştu.