Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup, model Skyler Witschge ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Evlilik hazırlığı yaptığı Melisa Aslı Pamuk'la ayrılan Oğuzhan, doğup büyüdüğü Hollanda'dan bir modelle aşka başladı.

Oğuzhan, yeni sevgilisiyle başladığı aşkı sosyal medyadan ilan etmişti. Güzel model de Oğuzhan'ın paylaşımını alıntıladı.

Ünlü moodelin babası da çok tanıdık bir isim. Skyler Witschge, bir dönem dünya futbolunun yakından tanıdığı; Barcelona ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Richard Witschge'nin kızı.

Takipçi sayısı 14 bine ulaşan modelin cesur paylaşımları dikkat çekti. Güzel modelin kısa sürede popülaritesini daha da yükselteceği tahmin ediliyor.

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