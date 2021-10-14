Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
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Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

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Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un gönlümü kaptırdığı model Skyler Witschge cesur pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yeni aşkını açıkça paylaşan Oğuzhan'ın gönderisini model sevgilisi de alıntılamıştı. Sosyal medyada Witschge'ın pozları olay oldu.

Son olarak Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup, model Skyler Witschge ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Oğuzhan Özyakup'un model sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Evlilik hazırlığı yaptığı Melisa Aslı Pamuk'la ayrılan Oğuzhan, doğup büyüdüğü Hollanda'dan bir modelle aşka başladı.

Oğuzhan Özyakup'un model sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan, yeni sevgilisiyle başladığı aşkı sosyal medyadan ilan etmişti. Güzel model de Oğuzhan'ın paylaşımını alıntıladı.

Oğuzhan Özyakup'un model sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü moodelin babası da çok tanıdık bir isim. Skyler Witschge, bir dönem dünya futbolunun yakından tanıdığı; Barcelona ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Richard Witschge'nin kızı.

Oğuzhan Özyakup'un model sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Takipçi sayısı 14 bine ulaşan modelin cesur paylaşımları dikkat çekti. Güzel modelin kısa sürede popülaritesini daha da yükselteceği tahmin ediliyor.

Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı
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