Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan TÖSSFED Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, "Delege seçimlerinde aile, yeğen ve dayı ilişkileri listelere yansımıştır. Bu federasyon 1990 yılında kurulup 8 yıl sonra geldiği süreç Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel başkangiller federasyonu olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar. Arkadaşlar il il, kapı kapı gezerek bütün kurumlarda cumhurbaşkanımızın, bakanımızın desteğini aldık diyerek böyle bir saygısızlığı yapmasınlar. Yine söylüyorum dediklerim aksi varsa ispatlasınlar, başkanlıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar" şeklinde konuştu.