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Metin Şahin: Yeni bir tekvando tesisi yapacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Metin Şahin: Yeni bir tekvando tesisi yapacağız

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yeni bir tekvando tesisinin yapılacağını söyledi.

ANKARA (DHA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yeni bir tekvando tesisinin yapılacağını söyledi.

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda konuşan Şahin, "Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok bize 22 dönümlük bir arazi verdi. İnşallah bu jeste, federasyon olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla, yapacağımız tesisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yetiştirerek karşılık vereceğiz" dedi.

"GURUR MESELESİ"

Başkan Şahin, Türk tekvandosunun her olimpiyatta madalya aldığını hatırlatarak, "Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi. Çok az kotayla aldığımız bu başarılar sadece olimpiyatla sınırlı değil. Avrupa'da, dünyada ve yapılan bütün uluslararası müsabakalarda sporcularımız her yılı bir madalya rekoru kırarak tamamlamıştır. Bütün bunlarla beraber 2004'te 90 binlerde olan sporcu sayımız bugün 600 binlere dayanmıştır. Allah bizleri muzaffer kıldı ve şu an başarımız tüm dünyada konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

72 ilden 688 kulübe bağlı 2187 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ardından 16-17 Ekim tarihlerinde milli takım seçme müsabakaları yapılacak. Şampiyona ve şampiyonanın ardından yapılacak seçme müsabakalarının sonrasında 12-15 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım belirlenecek.


Metin Şahin: Yeni bir tekvando tesisi yapacağız

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