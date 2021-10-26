Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

Trabzonsporlu Marek Hamsik, tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Beklentinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namaglup gitmek kolay olmayacak" dedi.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lider olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hamsik, "Tepede kalmanın kolay olmayacağının farkındayız. Bu yönde çalışmamıza devam ediyoruz. Benim için de hayat aynı şekilde devam ediyor. İşime odaklanmış durumdayım, hayatın tadını çıkarmaya ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Hamsik, "Beklentinin çok yüksek olduğunu ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Takımın kaybedeceği veya berabere kalacağı maçlar da olacaktır. Ben taraftarlardan, takım kötü gittiğinde, berabere kaldığında veya kaybettiğinde aynı desteği bekliyorum. Şu an ilk sıradayız ve bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek ama şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.