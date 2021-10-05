Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası vermem - Haberler Spor
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Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası vermem

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Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Beşiktaş son olarak senelik 1 milyon 750 bin euroya çıktı. Ancak 26 yaşındaki Kanadalı, 2.5 milyon euro ve imza parası istedi. Ahmet Nur Çebi imza parası konusunu duyunca, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşme uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası mı istiyor?

Yıllık ücreti 1.6 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin eurodan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası mı istiyor?

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi.

Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.

Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası vermem
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Haber: Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusuna imza parası vermem - Haberler Spor
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