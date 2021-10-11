Kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım

Tff 2. Lig'de oynanan maçta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın başkanı Şahin Kırbıyık futbolcularına ağza alınmayacak sözler söyledi.

"EŞEK DEĞİL, İNEK DEĞİL BİLİN BAKALIM BU NE?"

Şahin Kırbıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuların saha içindeki fotoğrafını koyarak, "Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleket ihya olurdu. Eşek alsaydım, kargo kurardım, yedikleri içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil bilin bakalım bu ne?" dedi.

"KİMSEYE VERİLECEK HESABIM YOK"

Sözlerinin tepki çekmesi üzerine Kırbıyık bir açıklama daha yaparken, söylediklerinin arkasında olduğunu belirtirken, "Kimseye verilecek hesabım yok. Her kişi yaptığı işin aldığı paranın hakkını versin" ifadelerini kullandı.

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