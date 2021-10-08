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Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde Amatör Spor Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

PAZARLAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde Amatör Spor Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak için amatör spor haftası kapsamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda spor şenlikleri düzenledi.

Sofular ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından golbol, kolfbol voleybol, bilek güreşi, mendil kapmaca, tahta araba yarışı ve dokuz kiremit oyunu müsabakaları düzenlendi.

Şenlik havasında geçen spor müsabakalar sonucu dereceye giren öğrenciler kupa ve madalyalar ile ödüllendirildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen spor şenliklerine katılan Sofular Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Hüma Özdemir, "Okulumuzda Amatör Spor Haftası her yıl kutlanıyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl sınıf olarak kolfbolu seçtik. Arkadaşlarımız ile çok eğlendik" dedi.

Sofular Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Kübra Karaköse, "Her yıl olduğu gibi bu yılda okulumuzda Amatör Spor haftasını doya doya kutladık. Sınıf olarak farkındalık oluşturmak için göremeyen insanları anlamak ve anlatmak için Golbol'ü seçtik. Arkadaşlarımız ile birlikte eğlendik" diye konuştu.

Sofular Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz, "Okulumuz bünyesinde Amatör spor haftası etkinlikleri çerçevesinde Golbol, Kolfbol gibi spor dallarında müsabakalar düzenledik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi okulumuzda farkındalık oluşmak için düzenlediğimiz spor müsabakalarında öğrencimiz eylendi" şeklinde konuştu.

Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır, "İlçemizde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün organizesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde14 dalda spor müsabakaları düzenledik. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde voleybol, futsal, badminton, masa tenisi, atletizm, futbol, satranç, golbol, kolfbol, bilek güreşi, mendil kapmaca, tahta araba Yarışları ve Dokuz Kiremit oyunu müsabakaları yapıldı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçemizde farklı branşlarda gençlerimizi spora tanıştırmak adına müsabakalar düzenliyoruz. Sofular köyünde farklı etkenlikler düzenledik. Farkındalık oluşturmak için Engelliler için Golbol turnuvası düzenledik. İlçemizde ilk defa düzenlenen kolfbol turnuvası düzenledik. Bu çerçevede Sofular Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu'ya teşekkür ederim. Okulumuzda farklı branşlarda çeşitli etkinlikler düzenledi. Sofular orta ve İlkokulu idarecileri ile öğretmenlerimizi kutluyor ve teşekkür ederim. Ayrıca Amatör Spor Haftası etkinliklerinin dolu dolu geçmesini sağlayan İlçe merkezindeki okullara ve kurumlara teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

Köy okulundaki etkinliklerden renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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