Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, teknik heyet ve sporcular ilçemizde göreve başlayan Kaymakam Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular Kaymakam Öztürk'e görevinde kolaylıklar diledi. Kulüp Başkanı Şahinoğlu ve teknik heyet Kaymakam Öztürk'e spor kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçemizi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Voleybol Takımı hakkında da bilgi veren Başkan Şahinoğlu ve beraberindekiler takımın çalışmalarına titizlikle devam ettiğini belirttiler. Kulüp Başkanı Şahinoğlu ve beraberindekiler Ziyaretin sonunda Kaymakam Öztürk'e kulübün yeni sezon formasını takdim etti. Kaymakam Öztürk'te misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek 2. Lig maçlarında başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu ve beraberindekiler daha sonra takıma sponsor olarak destek veren firmaları ziyaret edip

teşekkür ederek kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler. - BİLECİK

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Gazeteler Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Donald Trump Yemek Tarifleri Gazeteler Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:03:24. #1.13#