Kaymakam Öztürk'e voleybolculardan ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, teknik heyet ve sporcular ilçemizde göreve başlayan Kaymakam Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular Kaymakam Öztürk'e görevinde kolaylıklar diledi. Kulüp Başkanı Şahinoğlu ve teknik heyet Kaymakam Öztürk'e spor kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçemizi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Voleybol Takımı hakkında da bilgi veren Başkan Şahinoğlu ve beraberindekiler takımın çalışmalarına titizlikle devam ettiğini belirttiler. Kulüp Başkanı Şahinoğlu ve beraberindekiler Ziyaretin sonunda Kaymakam Öztürk'e kulübün yeni sezon formasını takdim etti. Kaymakam Öztürk'te misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek 2. Lig maçlarında başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu ve beraberindekiler daha sonra takıma sponsor olarak destek veren firmaları ziyaret edip

teşekkür ederek kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler. - BİLECİK