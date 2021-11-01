Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Halil Deligöz, dün oynanan Hekimoğlu Trabzonspor FK'nin 2-0 kazandığı maçın hakemi Efe Tanrıverdi ile rakip takım teknik direktörü Bahattin Güneş'in, centilmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunduğunu söyledi. Başkan Halil Deligöz, 59'uncu dakikada ceza sahası dışında topu rakip sahaya uzaklaştıran Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir'in sonrasında sakatlanarak yere yattığını, Demir'in hakeme sakatlandığını belirtmek için seslendiğini dile getirdi. Deligöz, Serik Belediyespor futbolcularının da bu sırada oyunun durmasını talep ettiğini ifade etti.

Deligöz, 69'uncu dakikada Hekimoğlu Trabzonspor'un attığı ikinci gol pozisyonunun ofsayt olduğu halde yan hakem ve orta hakem tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. Hakem Efe Tanrıverdi'nin yanlış kararından kaleci İsmail Cengiz'in 50'nci dakikada kırmızı kart gördüğünü, yerine oyuna giren İbrahim Demir'in de 9 dakika sonra sakatlandığını anlatan Deligöz, İbrahim'in de maçın kalan süresinde sakat olmasına rağmen oyuna devam ettiğini dile getirdi. İki kalecinin de gelecek hafta sahada yer alamayacağına değinen Deligöz, "Önümüzdeki maçlarda 3'üncü kalecimiz sahaya çıkacak. Bu tamamen takımımıza yapılmış suikasttır. Biz Serik Belediyespor olarak hakem entrikalarından yılmadık, yılmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan isteğimiz, hakemlerimizin hatalarına müdahale edilmesiyle tarafsız ve centilmenliğe yakışan maçlar yönetmelerini istiyoruz. TFF'nin görevlendirdiği temsilci ve gözlemcileri göreve davet ediyoruz" dedi.