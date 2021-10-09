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Hamit Altıntop: "Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş"

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Haberler | Spor

- Hamit Altıntop: "Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş" A Milli Futbol Takımı Letonya'ya gitti A Milli Futbol Takımı'nın, Norveç ile oynadığı müsabakada ortaya koyduğu performansı değerlendiren TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Biz her...

- Hamit Altıntop : "Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş"

A Milli Futbol Takımı Letonya'ya gitti

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın, Norveç ile oynadığı müsabakada ortaya koyduğu performansı değerlendiren TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik" dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında dün akşam sahasında Norveç 1-1 berabere kalan A Milli Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de deplasmanda karşı karşıya geleceği Letonya mücadelesi öncesi bu ülkeye gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Takım otobüsüyle havalimanının genel havacılık bölümünden terminale giriş yapan milliler, pasaport kontrolünün ardından kendilerini bekleyen özel uçağa geçti.

"Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş"

Uçuş öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, milli futbolcuların performansına ilişkin, "Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. İlk maçımıza çıktık yeni bir hocamızla. Yeni oyuncular dahil oldu. Ben bu 5-6 günlük sürede genel manada memnunum. Çünkü çalışma ortamı, konsantrasyon ve iletişim çok iyiydi. 1-1 bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Burada bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Burada tecrübeli oyunculardan beklentilerimiz daha büyük. Daha fazla sorumluluk alıp daha verimli olmaları gerekir. Ama tekrar söylüyorum, genel manada 5-6 günlük çalışmamızdan memnunum. Ama oynadığımız oyunun da yeterli olmadığını kabul ediyoruz. Letonya'da üstüne koyarak daha etkili, daha verimli ve takım halinde daha iyi bir duruşla iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Letonya'da kazanmak, şansımızı korumak istiyoruz"

2022 Dünya Kupası için milli takımın şansının devam ettiğini kaydeden Altıntop, "Şansımız devam ediyor ve bu şansımızı değerlendirmek istiyoruz. Kısa vadeli hedeften bahsetmiştim. Kısa vadeli hedef, dünya şampiyonasına katılmak. Bu yolda ilk sınavımızda maalesef sadece berabere oynayabildik ama Letonya'da kazanmak istiyoruz. Şansımızı korumak istiyoruz ve buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, daha sonra kendilerini taşıyan özel uçakla saat 15.00'te Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti.

Hamit Altıntop: Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş

Hamit Altıntop: Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş

Hamit Altıntop: Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş

Hamit Altıntop: Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş

Hamit Altıntop: Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş

Hamit Altıntop:
İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Spor Haberleri
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