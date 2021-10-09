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Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları koşuldu.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları koşuldu. Yarın saat 15.00'te başlayacak olan yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1: 22,868'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonun sahibi oldu. Ancak 10 sıra cezası alan Hamilton, yarınki yarışta 11. sırada start alacak. Intercity İstanbul Park'ta ilk sırada Mecedes pilotu Bottas yer alacak.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın koşulacak olan Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'inde pole pozisyonun sahibi belli oldu. Sıralama turlarında en iyi süreyi yakalayan Lewis Hamilton, 1: 22,868'lik derecesiyle pist rekorunu kırdı ve pole pozisyonun da sahibi oldu. Ancak güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, yarınki yarışa 11. sırada başlayacak. Hamilton'un ardından en iyi süreyi yakalayan bir başka Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise, yarışa ilk sırada başlama hakkı kazandı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc de üçüncü sırada başlayacak olan pilotlar oldu.

Öte yandan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, aracında 4. kez güç ünitesi değişikliğine gittiği için yarışa son sırada başlayacak. Takımların bir sezonda 3 kez güç ünitesi değişikliğine gitme hakkı bulunuyor.

İstanbul Park'ta yarın saat 15.00'teki Türkiye Grand Prix'inde araçların yarışa başlayacağı sıralama şu şekilde olacak:

1- Valtteri Bottas (Mercedes): 1: 22,998

2- Max Verstappen (Red Bull): 1: 23,196

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1: 23,265

4- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1: 23,326

5- Fernando Alonso (Alpine): 1: 23,477

6- Sergio Perez (Red Bull): 1: 23,706

7- Lando Norris (McLaren): 1: 23,954

8- Lance Stroll (Aston Martin): 1: 24,3055

9- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1: 24,368

10- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1: 24,795

11- Lewis Hamilton (Mercedes): 1: 22,868

12- Esteban Ocon (Alpine): 1: 24,842

13- George Russell (Williams): 1: 25,007

14- Mick Schumacher (Haas): 1: 25,200

15- Daniel Ricciardo (McLaren): 1: 25,881

16- Nicholas Latifi (Williams): 1: 26,086

17- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1: 26,430

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1: 27,525

19- Nikita Mazepin (Haas): 1: 28,449

20- Carlos Sainz (Ferrari): 1: 25,177 - İSTANBUL

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

Hamilton kazandı ancak ilk sıra Bottas'ın!

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