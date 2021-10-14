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Gemlikli Semanur olimpiyat yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gemlikli Semanur olimpiyat yolunda

Gemlik Belediyespor ve Milli Takım Judocusu Semanur Erdoğan, 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanlarını toplamak üzere Paris'te müsabakalara katılacak.

Gemlik Belediye spor ve Milli Takım Judocusu Semanur Erdoğan, 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanlarını toplamak üzere Paris'te müsabakalara katılacak.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından düzenlenen Paris Grand Slam turnuvasına, 5 kıta ve 48 ülkeden 289 sporcu katılırken, Türkiye'yi Semanur Erdoğan temsil edecek. Paris'te düzenlenecek turnuvaya katılmak üzere yola çıkmadan önce antrenörü İsmail Yıldız ve Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu ile birlikte Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret eden Erdoğan, "Olimpiyatlara katılım her zaman sporcuların hedefi olmuştur. Biz de bu hedef için yola çıktık. Önümüzde uzun bir süreç var. 16 - 17 Ekim tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Grand Slam turnuvası, olimpiyatlara katılma hakkı kazanmak için önemli virajlardan biri. Türkiye'den katılan tek sporcu olmak benim için gurur verici. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te yaşayan her konuda çok yetenekli gençlerin olduğunu belirtirken, "İlçemizde 81 ilden hemşerilerimiz yaşıyor. Bu bizim zenginliğimiz. Yetenekleri tozlu raflarda kalmış birçok çocuğumuz var. Biz bu yıl Gemlik Belediyespor aracılığıyla spor okulları açtık ve bu spor okullarında keşfettiğimiz çocuklarımızı kulübümüz bünyesine katarak yeni sporcular keşfettik. Dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 virüsünün en çok etkilediği kesimlerin en başında çocuklarımız geliyor. Spor, çocuklarımızın sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı için de çok önemlidir" diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Semanur'u başarılarından dolayı tebrik ederken, "Gemlik Belediyesi olarak sadece saha değil salon sporlarına da önem veriyoruz. Semanur gerek Gemlik için gerekse Türkiye için çok önemli bir sporcu olduğunu birçok kez ispatladı. Önümüzdeki şampiyonada çok sayıda farklı ülkeden rakipleri ile karşılaşarak olimpiyatlara katılmak için lazım olan puanları toplayacak. Bizim Semanur'a güvenimiz tam. Bir gün olimpiyatlarda Gemlik'i temsil edecek buna hiç şüphem yok. Yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Haber: Gemlikli Semanur olimpiyat yolunda - Haberler Spor
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