Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

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Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. Rusya'da sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu taraftarı mest etti. Genç yıldızın doğum gününde attığı gol sonrası taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaparak Kerem'in adını gündemin zirvesine taşıdı.

Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu taraftarları adeta kendinden geçti.

TARAFTARLAR, KEREM'İ YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Doğum gününde gol atan genç yıldız, taraftarı sevince boğarken sosyal medyada Kerem için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor

Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti

Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
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