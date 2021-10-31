Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Gaziantep FK arasında oynanıyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK kaç kaç? Galatasaray - Gaziantep FK golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig maçlarının tüm hızıyla devam etmesiyle birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı bitti mi? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 31 Ekim Galatasaray - Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler!
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.
Maçta şuanda 0-0 eşitlik var. Henüz gol olmadı. Maç şuanda 1-0 oldu. Galatasaray önde. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 48. dakika : Olimpiu Morutan
- 73. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu
Maç şuan 2-0 oldu.
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Yaşar Kemal Uğurluyönetiyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.