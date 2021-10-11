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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Uruguay'ı 3-0 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Uruguay'ı 3-0 yendi.

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.

Arjantin, başkent Buenos Aires'teki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladığı Uruguay'a, 38. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Uruguaylı kaleci, özellikle Messi'nin kaleye yönelerek golle sonuçlanan ortasına yaptığı hatalı çıkışla dikkati çekti. Messi ise milli formayla 80. golüne imza attı.

Bu sonuçla Arjantin, grupta 22 puana ulaşarak Brezilya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 16 puanlı Uruguay ise averaj farkıyla 4. sırada kaldı.

Brezilya puan kaybetti

Kolombiya, Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda konuk ettiği lider Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 15'e yükselten Kolombiya 5. sırada yer alırken, grupta ilk kez kazanamayan Brezilya ise 28 puanla ilk sırada kalmaya devam etti.

Valencia'nın golü, puan için yeterli olmadı

Ekvador'un deplasmanda Venezuela'ya 2-1 mağlup olduğu maçta konuk ekibin tek golünü, 37. dakikada penaltıdan Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti.

Milli formayla son iki maçta 3. kez fileleri havalandıran Valencia, toplam 34 golle Ekvador tarihinin en skorer oyuncusu unvanını korudu. Bu mağlubiyete rağmen Ekvador, 16 puan ve averaj farkıyla grupta 3. sırada yer alırken, 7 puanlı Venezuela ise son sırada kalmayı sürdürdü.

Grubun diğer maçlarında, Bolivya, konuk ettiği Peru'yu 1-0, Şili ise ağırladığı Paraguay'ı 2-0'la geçti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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