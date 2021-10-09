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Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Haberler | Spor
Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı

Birincilik koltuğu Gasly'ninHamilton 18'inci sırada Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi.

Birincilik koltuğu Gasly'nin

Hamilton 18'inci sırada

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren üçüncü antrenman turlarıyla başladı.

Yağmur yağışı altında koşulan üçüncü antrenman turlarında lider, AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly oldu. 1: 30,447 ile 3'üncü antrenman turunun en hızlısı olan Gasly'i, 1: 30,611 ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1: 30,684 ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez takip etti.

Antrenman turu sırasında birçok pilot spin atarken, Williams pilotu George Russell'ın çakıllara takılması sonucunda kısa bir süreliğine kırmızı bayrak kararı çıktı.

İlk iki antrenman turunda ilk sırayı alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üçüncü antrenman turunda ise 18'inci sırada yer aldı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinin üçüncü antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1: 30,447

2- Max Verstappen (Red Bull): 1: 30,611

3- Sergio Perez (Red Bull): 1: 30,684

4- Carlos Sainz (Ferrari): 1: 31,262

5- Charles Leclerc (Ferrari): 1: 31,543

6- Fernando Alonso (Alpine): 1: 31,545

7- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1: 31,572

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1: 31,981

9- Valtteri Bottas (Mercedes): 1: 31,996

10- Esteban Ocon (Alpine): 1: 32,089

11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1: 32,097

12- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1: 32,111

13- Mick Schumacher (Haas): 1: 32,228

14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1: 32,270

15- Lando Norris (McLaren): 1: 32,314

16- Lance Stroll (Aston Martin): 1: 33,348

17- Nikita Mazepin (Haas): 1: 33,425

18- Lewis Hamilton (Mercedes): 1: 33,636

19- Nicholas Latifi (Williams): 1: 35,681

20- George Russell (Williams): Turunu tamamlayamadı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise yarın saat 15.00'de gerçekleştirilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri
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