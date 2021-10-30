Yeni savaşa hazır olun! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi

Vedat, yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Lazio'ya katıldığından bu yana beklentileri karşılayamadı. 42 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü, satılık listesinde. Fenerbahçeli eski oyuncunun, son günlerde Türkiye'ye dönüşü yeniden yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin istediği 9 milyon euroyu ödenme ihtimali yok. Tek yol Vedat'ın eski takımına kiralık olarak dönmesi.

ALİ KOÇ'LA ARASI KÖTÜ

Fotomaç'ın haberine göre; Kosovalı oyuncunun ayrılık sürecinde yaşananlar yüzünden Başkan Ali Koç'la arası açıldı. Bu nedenle Galatasaray ihtimali bir hayli fazla. Vedat, Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Galatasaray'da oynamak istediğini dönemin başkanına ilettiği de herkes tarafından biliniyor.

ELDEKİLER VERİMSİZ

Mostafa Mohamed, Halil ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray devre arasında bir forvet transferi yapacak. Bu ismin Vedat Muriqi olma ihtimali yüksek görülüyor. 27 yaşındaki golcünün de artık Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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