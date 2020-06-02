SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL,(DHA) - TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL,(DHA) - TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenörler eşliğinde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA