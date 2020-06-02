SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor
SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL,(DHA) - TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
02.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:55
SPOR Fenerbahçe, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor
İSTANBUL,(DHA) - TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenörler eşliğinde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA