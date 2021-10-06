F.Bahçe'de yolları gözlenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte sahada olacakları tarih

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Tisserand, Jose Sosa ve Nazım Sangare'nin milli ara dönüşü takıma katılması bekleniyor.

SOSA FORMASINA KAVUŞACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; alt adale sertleşmesi nedeniyle sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Milli arada yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Arjantinli yıldız için bu milli ara, tam anlamıyla ilaç gibi gelecek.

TISSERAND, TRABZONSPOR'A KARŞI SAHADA OLABİLİR

Ligin 4. Haftasında oynanan Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak çıkan ve ligde 4, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçıran Marcel Tisserand'ın da milli aradan sonra oynanacak Trabzon deplasmanında Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

NAZIM'IN SAKATLIĞI GEÇTİ

Formaya hasret kalan bir diğer isim Nazım Sangare'de sakatlığı nedeniyle 5 lig 2 de Avrupa ligi maçı kaçırmıştı. Sakatlıktan kurtulsa da maç eksikliği nedeniyle Vitor Pereira'nın son Kasımpaşa karşısında kadroya almadığı milli oyuncu, Trabzon maçında oynamaya hazır durumda kadroda olacak.

İRFAN CAN KAHVECİ, ALANYA MAÇINA HAZIR OLACAK

Sezonun en şanssız isimlerinden biri olan ve ligin ilk maçında 90 dakika forma giydikten sonra yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2 maç oynayamayan, İrfan Can Kahveci, Helsinki maçının 55. Dakikasında aynı sakatlığının nüksetmesi üzerine ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci'nin Trabzon maçına yetişeme ihtimali zor. Sağlık ekibi İrfan Can'ı Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında oynayacak seviyeye getirmesi bekleniyor.

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