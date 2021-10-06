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F.Bahçe'de yolları gözlenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte sahada olacakları tarih

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F.Bahçe'de yolları gözlenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte sahada olacakları tarih

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları belli oldu. İrfan Can Kahveci dışındaki oyuncuların 17 Ekim'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği öğrenildi. Milli futbolcunun ise 24 Ekim'de oynanacak Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Tisserand, Jose Sosa ve Nazım Sangare'nin milli ara dönüşü takıma katılması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; alt adale sertleşmesi nedeniyle sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Milli arada yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Arjantinli yıldız için bu milli ara, tam anlamıyla ilaç gibi gelecek.

Ligin 4. Haftasında oynanan Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak çıkan ve ligde 4, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçıran Marcel Tisserand'ın da milli aradan sonra oynanacak Trabzon deplasmanında Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Formaya hasret kalan bir diğer isim Nazım Sangare'de sakatlığı nedeniyle 5 lig 2 de Avrupa ligi maçı kaçırmıştı. Sakatlıktan kurtulsa da maç eksikliği nedeniyle Vitor Pereira'nın son Kasımpaşa karşısında kadroya almadığı milli oyuncu, Trabzon maçında oynamaya hazır durumda kadroda olacak.

Sezonun en şanssız isimlerinden biri olan ve ligin ilk maçında 90 dakika forma giydikten sonra yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2 maç oynayamayan, İrfan Can Kahveci, Helsinki maçının 55. Dakikasında aynı sakatlığının nüksetmesi üzerine ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci'nin Trabzon maçına yetişeme ihtimali zor. Sağlık ekibi İrfan Can'ı Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında oynayacak seviyeye getirmesi bekleniyor.

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