Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biriyiz

ANTALYA (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, hedeflediklerinden 4-5 puan geride olduklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biriyiz" dedi.

Takımın 38 yaşındaki tecrübeli golcüsü Umut Bulut ise, "İlk yarıyı istediğimiz gibi bitirdiğimizi söyleyemem. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Antalya kampına geldik. Güzel bir ortamımız var. Lige iyi bir başlangıç yapıp, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda da çalışıyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Gol kralı olmayı her futbolcu ister. Ben de çok isterim ama en büyük hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'e çıkalım bu arada gol kralı da olursam benim için iyi olur. Önemli olan şampiyonluk" diye konuştu.