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Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

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Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

24 ülkeden bin 100 sporcuyu kapsayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye'de ikinci kez yine Alanya'da yapılacak.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - 24 ülkeden bin 100 sporcuyu kapsayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye'de ikinci kez yine Alanya'da yapılacak. Her yaştan ve her seviyeden yüzücülerin katılacağı organizasyonda 2/5/10 kilometre yarışlarının yanı sıra 3x750 metre 'Oceanman Team' takım ve 500 metre 'Oceanman Kids' çocuk yarışları da olacak.

Oceanman Türkiye; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışın basın lansmanına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur katıldı. Basın lansmanı tanıtım filmi ile başladı.

"Spor organizasyonlarında Alanya tercih ediliyor"

Alanya'ya değer katacak bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını vurgulayarak konuşmasına başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ülkemizde ilk defa 2019 yılında yapılmıştı ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. 24 ülkeden 700'ü yabancı olmak üzere bin 100 sporcumuz katılacak. Bu da Alanya'nın huzurlu ve güvenli yapısıyla, coğrafyasıyla, iklimiyle ve misafirperverliğiyle Alanya'ya tercihin gittikçe büyüdüğünü göstermektedir" dedi.

Geçen ay Alanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Triatlon Yarışları'nda bir dünya rekoru kırıldığını vurgulayan Başkan Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tokyo Olimpiyatları'nda bile Mixed Relay yarışında 29 takım katılmıştı. Alanya'da ilk kez 34 takımın katılmış olmasıyla Alanya ve ülkemizin spor organizasyonlarındaki önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Gururla söylüyorum yıl içinde 15'i uluslararası olmak üzere 60'ın üstünde organizasyon yapıyoruz. Başta Alanya Kaymakamımız olmak üzere emek veren herkese teşekkür eder, yarışacak tüm sporculara başarılar dilerim" dedi.

"Sporun dostu şehir Alanya"

Yarışın teknik detaylarını anlatan Organizasyon Direktörü Alper Şensan, "Alanya Belediyesi'nin 30 yıldır süre gelen triatlon organizasyonundan gelen alışkanlık, bilgi birikimi, sporun dostu bir şehir olması sporcuların Alanya'yı tercih etmesi için müthiş bir güç. Alanya şehrinin potansiyelini ve sportif etkinliklere Alanya halkının katılımı için de çok büyük motivasyon. Bu yıl yarışımızı renklendirecek olan Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve İlçe Spor Müdürümüz de yarışacaklar" dedi.

"Kazanan Alanyamız olacak"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya bütün sporlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip. Alanya'nın coğrafyası ve iklimi çok büyük bir artı. Bütün kurumlarımız iş birliği içerisinde. 2022 Oceanman Türkiye Yarışları 7-8 Mayıs tarihlerinde olacak. Özellikle yaz başlamadan ve sonunda olması turizm sezonunu uzatmış olacak. Ne kadar faaliyet içerisinde olursak yine kazanan Alanya'mız olacak. Memleketimizde turizmi kaliteli bir şekilde 12 aya yaymış olacağız. Katılacak olan sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Dünyanın en büyük açıksu yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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