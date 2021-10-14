Denizlispor Teknik Direktörü Gülpınar, Balıkesirspor maçı öncesi takımını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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Denizlispor Teknik Direktörü Gülpınar, Balıkesirspor maçı öncesi takımını değerlendirdi Açıklaması

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Denizlispor Teknik Direktörü Gülpınar, Balıkesirspor maçı öncesi takımını değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, takımın fizik kondisyon açısından istedikleri seviyeye yakın bir noktaya geldiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, takımın fizik kondisyon açısından istedikleri seviyeye yakın bir noktaya geldiğini söyledi.

Serhat Gülpınar, takımının Denizli Atatürk Stadı'ndaki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gülpınar, takımında Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir dışında sakat oyuncunun bulunmadığını belirtti.

Öncelikli hedeflerinin takımı fiziksel olarak iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını aktaran Gülpınar, "Şu an için yüzde 80-90 oralara gelebildik." dedi.

Balıkesirspor maçını mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşma olarak gördüklerini aktaran Gülpınar, "İyi bir kadro kalitesine sahibiz ama oyuncuların hazır olması belli bir süreç gerektiriyor. İstediğimiz seviyeye yakın bir duruma geldik. İnşallah bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp bir sonraki bay haftasını da doğru değerlendirip, önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gülpınar yönetimindeki yeşil-siyahlılar, antrenmanda koşu, pas ve taktik çalışmanın ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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