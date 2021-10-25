İSTANBUL (İHA) - - Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ile Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim'de Yeşilköy Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası ile 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası düzenlenecek. Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

İki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de yapılacak görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul Ataköy'de gerçekleşen basın toplantısına İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç'un yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katılı.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ikinci kez organize edileceğini söyleyerek sözlerine başlayan Ekrem Yemlihaoğlu, "Genç bir organizasyon fakat gerek uluslararası gerekse ulusal mecralarda gördüğü ilgi biz gururlandırıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sürecin hızlanarak ülke imajına pozitif katkı sağlaması en büyük temennimiz. Bu sene yurt dışından 28 kadar basın mensubu akredite olarak Türkiye'de olacaklar. Bu da amaçlarımıza yavaş yavaş ama güvenle ilerlediğimizin delili oldu. Tam bu noktada bizlere bu hedefi aşılayan ve bizlere her konuda sonsuz destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bizler de bu duyulan güvene layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası mecralarda yat yarışlarına büyük ilgi duyuluyor. Hayat tarzı olarak da birçok dünya ülkesinde ilgi duyuluyor. Pandemi de bunu arttırdı. İnsanlar teknelerinde, yelkenlilerinde vakit geçiriyor. Bu katılıma da yansıdı. 60 civarında ekip, 4-5 ülkeden burada yer alacaklar. 2021 yılının ilk etabını Muğla'da gerçekleştirdik. Şimdi sıra bizce dünyanın en özel şehri İstanbul'a geldi. Parkurları vatandaşların ellerini uzatsalar yelkenlilere dokunabilecekleri şekilde tasarladık. Hafta sonu yüksek rüzgar bekliyoruz. Bu sene 2 yeni sınıf açtık. Birincisi kadın yelkencilerden oluşan takım. Diğer yenilik ise üniversite öğrencilerinden oluşan takımı bir sınıfta toplayıp özel ödüller vereceğiz. Buradaki amacımız kadınların ve gençlerin ilgisinin artması" ifadelerini kullandı.

Mustafa Tonguç ise Türkiye'nin tanıtımına katkı sunan bu organizasyonda olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Tonguç, denizde mücadele etmenin tutku, hız ve takım çalışması gerektirdiğine de dikkat çekti.